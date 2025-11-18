وزارت دفاع انگلیس در پی یافتن محل‌های مناسب، از جمله پالایشگاه‌های قدیمی و متروک و کارخانه‌های شیمیایی است تا در آن ها، مهمات و مواد منفجره بیش‌تر تولید کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت پس از این که دولت انگلیس ۶ میلیارد پوند دیگر بر بودجه ارتش این کشور افزود، اکنون وزارت دفاع در صدد است تا محل‌های جدیدی برای تولید مهمات و مواد منفجره پیدا کند.

وزارت دفاع انگلیس در جستجوی محل‌های مناسب برای مهمات سازی وزارت دفاع انگلیس در جستجوی محل‌های مناسب برای مهمات سازی وزارت دفاع انگلیس در جستجوی محل‌های مناسب برای مهمات سازی

به گزارش این روزنامه، دولت انگلیس می‌خواهد دستکم ۶ کارخانه جدید مهمات سازی ایجاد کند. براساس رایانامه‌هایی که به تارنمای "فرت" (Ferret) درز کرده است، وزارتخانه‌های مشاغل و بازرگانی، وزارت دفاع و اداره امنیت و سلامت توافق کرده‌اند که دستکم چهار محل در "گرینجماوث" (Grangemouth) که قبلا قدیمی‌ترین پالایشگاه انگلیس در آن جا ساخته و اوایل امسال بسته شد، برای ایجاد کارخانه‌های تولید مهمات، مناسب‌اند.

روزنامه گاردین نوشت وزارت دفاع همچنین کارخانه باتری سازی قدیمی در نزدیکی شهر نیوکاسل، پالایشگاه‌های قدیمی در مناطق اسکاتلند و ولز را نیز برای تولید مهمات در نظر دارد. به نوشته این روزنامه، همچنین در نزدیکی محل انبار زیر زمینی بمب‌های انگلیس در "گلن داگلاس" (Glen Douglas) که گفته می‌شود بزرگ‌ترین انبار بمب در اروپاست نیز محل مناسبی برای تولید مهمات در نظر گرفته شده است.

انگلیس در سال‌های اخیر همزمان با کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و نیز افزایش مالیات ها، بودجه نظامی این کشور را افزایش داده است که با انتقاد‌های شدید گروه‌های صلح طلب همراه بوده است و آنان بار‌ها با پاشیدن رنگ قرمز بر روی ساختمان وزارت دفاع انگلیس، با آنچه رویکرد‌های جنگ طلبانه دولت انگلیس خواندند و نیز حمایت نظامی از رژیم اسراییل، اعتراض خود را ابراز کردند.