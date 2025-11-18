پخش زنده
تیم پسران ایران در رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان جهان مقابل صربستان قرار گرفت و با نتیجه پرگل هفت بر صفر به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان جهان به میزبانی برزیل، امروز سه شنبه ۲۷ آبان تیم پسران ایران برای تعیین رتبه خود در این رویداد برابر صربستان قرار گرفت و با ارائه یک بازی برتر موفق شد با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی پرگلی دست پیدا کند.
در این بازی شاگردان رضا داورزنی برای نشان دادن توان تیمی ایران با انگیزه بالایی مقابل صربستان به میدان رفته و در نیمه نخست ۵ گل وارد دروازه حریف کردند.
پسران ایران در نیمه دوم هم دو گل دیگر به اندوختههای خود اضافه کردند تا با ثبت پیروزی و روحیهای بالا در انتظار مشخص شدن آخرین حریف خود برای کسب عنوان پنجمی رقابتها بمانند.
در این بازی برای تیم کشورمان، محمد رحیمی (۲گل)، سنگ تراشان (۲گل)، دهباشیپور، صفری و آرمین دهقانی گلزنی کردند.