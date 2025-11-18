به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباسقلی زاده در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بسیج گفت: از بیش از ۳ هزار عنوان برنامه ۹۰ برنامه شاخص و ۵۰۰ برنامه در ردیف دوم استانی قرار دارند و بقیه برنامه‌ها عمومی خواهند بود.

وی ادامه داد:از جمله برنامه‌های مهم اعلام‌ شده می‌توان به دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رزمایش اقتدار بسیجیان در قالب گردان‌های محله‌محور، همایش اقتدار بسیجیان در مصلی امام (ع) در پنجم آذر و اجرای برنامه میقات صالحین در مصلا‌های نماز جمعه سراسر استان اشاره کرد. همچنین برنامه‌های فرهنگی جهاد خدمت، تهیه جهیزیه، کمک مومنانه، دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدا، یادواره‌های شهدا، مسابقات ورزشی و هنری، کتابخوانی و سرکشی از خانواده‌های شهدای بسیجی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر نقش مردم در برهه‌های حساس گفت:دوران انقلاب اسلامی بهترین دوران تاریخ معاصر است، زیرا مردم در برابر دشمنان ایستاده و در خدمت محرومان و مظلومان‌اند.

وی هفته بسیج را فرصت مناسبی برای انعکاس رسالت بسیجیان خواند و افزود: اگر امام (ره) این شجره را پایه‌گذاری نکرده بود، انقلاب اسلامی ممکن بود به اهداف خود نرسد.

وی همچنین ویژگی دیگر را همراهی بی‌نظیر مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر دانست و خاطرنشان کرد که این همراهی موجب شد مردم پیروز میدان باشند و اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست یابد به‌ طوری‌ که رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شکرگزاری از خدا، از مردم و نیرو‌های مسلح قدردانی کردند.

فرمانده سپاه عاشورا تاکید کرد که بسیج میدان‌دار همه عرصه‌هاست و فرهنگ بسیجی از کمک مومنانه تا عرصه‌های پژوهشی، امنیتی و تبیینی پیشگام پیشرفت‌ها بوده است.

سردار عباسقلی زاده گفت:تقابل با استکبار و خدمت به مظلومان و دل‌سپردگی به کشور ملاک واقعی بسیجی‌شدن است که در میان مردم مشاهده می‌شود.