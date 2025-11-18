احداث ۱۵ مدرسه برای کاهش تراکم دانش آموزان در لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۱۵ مدرسه برای کاهش کلاسهای دارای تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در سطح استان احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در نشست با خبرنگاران و تحلیل از برگزیدگان پویش «قلمهای مدرسهساز» اظهار داشت: ارتقای کیفیت در عرصه تعلیم و تربیت اولویت آموزش و پرورش است و ساماندهی تراکم کلاسها در اولویت قرار گرفته که در این راستا موفق شدهایم ۰.۱۲ درصد از تراکم کلاسها را کاهش دهیم.
سید عیسی سهرابی با اشاره به جزئیات این کاهش تراکم افزود: بیشترین کاهش در دوره ابتدایی بوده که تراکم آن از ۲۰.۹۵ به ۲۰.۴۰ رسیده است.
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیفیت بخشی پرداخت و گفت: در این حوزه، بیشترین نقش را معلم با سهم حدود ۴۰ درصدی و پس از آن مدیران با سهم حدود ۲۵ درصدی دارند که بر این اساس، توانمندسازی مدیران و معلمان در اولویت قرار گرفته و آموزشها از حالت مکانمحور به موقعیتمحور تغییر یافته که منجر به ارائه یک میلیون و ۵۳۹ هزار نفر ساعت آموزش شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه امسال تحصیل ۳۶۴ هزار نفر دانشآموز در مدارس استان پیشبینی شده است، تصریح کرد: هماکنون ۳۶۰ هزار دانشآموز در مدارس استان مشغول تحصیل هستند و پیشبینی میشود چهار هزار نفر نیز در مدارس بزرگسال ثبتنام کنند.
سهرابی همچنین تعداد نیروی انسانی این اداره کل را ۲۸ هزار نفر و تعداد مدارس استان را چهار هزار و ۷۷۹ واحد عنوان کرد و ادامه داد: در زمینه توسعه عدالت آموزشی و محرومیتزدایی، ۱۷۰ مدرسه کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ نفر جمعآوری شده است و از ۷۰ مدرسه سنگی، ۱۶ طرح توسط بنیاد علوی، ۴۷ طرح توسط سپاه اجرایی و مابقی توسط خیرین مدرسهساز احداث خواهند شد.
وی از وجود ۶۴ پروژه نیمهتمام در استان خبر داد و افزود: ۷۰ پروژه نیز آماده تحویل هستند علاوه بر این، ۱۶ پروژه برای تخریب و بازسازی و ۱۵ پروژه ویژه برای مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر تعریف شده است.
وی همچنین به موفقیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی استان اشاره کرد و گفت: در این حوزهها ۴۴ رتبه برتر کشوری کسب و چهار هزار و ۵۰۰ اردو با حضور ۱۶۰ هزار دانشآموز برگزار شده است.
سهرابی در خصوص نتایج کنکور سراسری نیز اظهار داشت: ۲۱ رتبه زیر ۱۰۰ شامل رتبه ۶ منطقه ۲ در رشته تجربی، رتبه ۶ منطقه ۳ در علوم انسانی و رتبه ۱۱ منطقه ۲ در رشته ریاضی کسب شده است همچنین ۲۹۸ دانشآموز مدارس سمپاد استان در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی قبول و از این تعداد، ۱۱۴ نفر در رشته پزشکی پذیرفته شدهاند.