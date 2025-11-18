پخش زنده
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، با قاطعیت هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی علیه کاراکاس، به مثابه خودکشی سیاسی برای ترامپ خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی تشدید لفاظیهای جنگ طلبانه کاخ سفید و تأکید دونالد ترامپ بر باز بودن همه گزینهها علیه ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، با قاطعیت هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی علیه کاراکاس، به مثابه خودکشی سیاسی برای ترامپ خواهد بود. وی ضمن افشای تلاش محافل قدرت در آمریکا برای کشاندن ترامپ به یک درگیری ویرانگر، بر آمادگی کامل ملت و نیروهای مسلح ونزوئلا برای دفاع از استقلال کشور تأکید کرد.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در واکنش به تهدیدهای اخیر همتای آمریکایی خود، تصریح کرد که یک حمله نظامی به کشورش، پایان سیاسی حیات سیاسی دونالد ترامپ را رقم خواهد زد. این اظهارات در حالی بیان میشود که ترامپ بار دیگر بر عدم حذف گزینه نظامی از روی میز در قبال ونزوئلا تأکید کرده بود.
رئیسجمهور ونزوئلا در برنامه تلویزیونی هفتگی خود با اشاره به توطئههای داخلی علیه ترامپ در آمریکا، اظهار داشت: جریانهایی در قدرت در ایالات متحده هستند که میخواهند ترامپ را با دو موضوع نابود کنند؛ یکی پرونده جنجالی جفری اپستین و دیگری، ونزوئلا.
وی افزود: آنها میخواهند رئیسجمهور ترامپ را وادار به ارتکاب بزرگترین اشتباه عمرش کنند و او را درگیر یک جنگ نظامی علیه ونزوئلا نمایند، که این به معنای پایان ریاست و نام او خواهد بود. آنها او را تحریک میکنند و به این مسیر سوق میدهند. مادورو خاطرنشان کرد که این تحریکات نه فقط از سوی مخالفان شناخته شده ترامپ، بلکه از جانب برخی اطرافیان وی نیز هدایت میشود که به آینده سیاسی خود در دوران پسا-ترامپ میاندیشند و از وارد کردن خسارت به او ابایی ندارند.
نیکلاس مادورو با اشاره به ۱۶ هفته فشار روانی و تهدید مستمر علیه ونزوئلا، این اقدامات را موجب تقویت و انسجام بیشتر نیروهای مسلح ملی بولیواری و نیروهای مردمی دانست و گفت: ملت ما با آرامش و هوشیاری، از نیروهای نظامی خود حمایت میکند.
او همچنین با اشاره به رزمایشهای اخیر در سراسر خاک ونزوئلا، تأکید کرد که دکترین نظامی این کشور کاملاً دفاعی است. مادورو گفت: قدرت نظامی ما برای ساخت پایگاه در خارج یا استعمار جزایر کارائیب و حمله به هیچ کشوری نیست. قدرت ما برای دفاع از این سرزمین، دریاهایمان و مهمتر از همه، حفاظت از حق ملت برای زندگی در صلح و آرامش است.
در مقابل این تهدیدات، رئیسجمهور ونزوئلا بار دیگر راه دیپلماسی را باز گذاشت و در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال گفتوگو، اعلام کرد آماده است چهره به چهره با او مذاکره کند. این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا همزمان با صحبت از مذاکره، با تکرار اتهامات واهی، از تصمیم خود برای افزودن یک گروه ساختگی به نام کارتل خورشیدها به فهرست سازمانهای تروریستی خبر داده است؛ اقدامی که از سوی کاراکاس به عنوان یک دروغ و اختراع برای تشدید فشارها و بهانهتراشی جهت مداخله بیشتر، محکوم شده است.