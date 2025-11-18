امروز: -
استقبال از پیکر مطهر هشت شهید گمنام در همدان

جمعی از مسئولان استانی، دانش آموزان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم همدان امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از از پیکر مطهر هشت شهید گمنام استقبال کردند.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۲:۱۵
