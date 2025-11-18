به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت: تبریز خاستگاه مردان بزرگی است که نامشان در تاریخ ثبت شده است همان طور که ربع رشیدی و اولین دانشگاه دنیا نیز در تبریز افتتاح شده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد برای ادامه راه ارزشمند خود نیازمند تامین معیشت اساتید خود است لذا هر چه در توان داریم در چند ماه آینده حقوق این عزیزان را بالای ۷۰ درصد افزایش خواهیم داد.

آرش رنجبران رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی هم با گرامیداشت یا دو خاطره شهید دانشمند محمد مهدی طهرانچی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در سال گذشته براساس سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی کشور، واحد تبریز موفق شد رتبه یک کشور را بدست آورد و با یک رتبه ارتقا به رتبه سرآمد کشور برسد که بر اساس ۲۷ شاخص کلیدی عملکرد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته بود.

محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت:دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از کانون‌های مهم علمی کشور به شمار می‌آید و بار سنگینی در این خصوص به دوش کشیده و دانشمندان و مدیران زیادی تقدیم کشور کرده است.

وی با بیان اینکه امروز موضوع آینده ماموریت دانشگاه‌ها بسیار مهم است و ما نیازمند یک تغییر سریع نسبت به تعداد جمعیت کشور هستیم افزود: امروز شرایط ایجاب کرده یک تغییری داشته باشیم تا دانشگاه‌ها فناوری را دراولویت کار‌های خود قرار دهند.

مجید مشکینی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد این دانشگاه را یکی از بزرگترین ظرفیت‌های علمی کشور برشمرد و گفت: باید به این ظرفیت‌ها توجه ویژه داشته باشیم چرا که به عنوان یک سازمان با همه گرفتاری‌هایی که داشته روی پای خود ایستاده است.