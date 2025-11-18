به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ نعمتی گفت:به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی و شکایت قضایی واصله مبنی بر درگیری چند دختر در جلوی مدرسه دخترانه در منطقه ارم موضوع پیگیری و عاملان شناسایی و به کلانتری ۲۱ ارم ارجاع و ضمن انجام اقدامات قضایی لازم با استفاده از طرفیت پلیس مشاور در کلانتری اقدامات لازم معمول گردید.

وی خاطرنشان ساخت:زندگی حقیقی با آنچه که در فضای مجازی تجربه می‌شود متفاوت بوده و بایستی خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان مراقب رفتار‌های مخاطره آمیز خود بوده و با تمکین به قانون و پرهیز از رفتار‌های هیجانی سهم خود را در آرامش و آسایش جامعه ایفا نمایند.