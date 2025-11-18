درخشش زندان مراغه برای صلح و سازش در پروندههای قصاص
زندان مراغه در حل و فصل اختلافات با صلح و سازش در پروندههای قصاص در آذربایجان شرقی خوش درخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اهدای لوحی از تلاشهای رئیس اداره زندان مراغه و مددکار زندان در جلب رضایت و ایجاد صلح و سازش در ۳ پرونده قصاص قدردانی و تجلیل کرد.
خلیل الهی از تلاشها و اقدامات رئیس و مددکار زندان برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات با صلح و سازش قدردانی کرد.
خاکپور رئیس دادگستری مراغه به نیابت از سوی رئیس کل دادگستری استان لوحهای تقدیر را به رئیس زندان و مددکار زندان اهدا کرد.
خاکپور گفت: از ابتدای سال هیئت صلح و سازش پروندههای قصاص در زندان مراغه موفق به اخذ رضایت برای ۳ محکوم شده است و یک پرونده نیز در حال نهایی شدن است.
وی افزود: نهادهای مسئول اجتماعی با ترویج آموزشهای مقابله با خشم زمینه پیشگیری از وقوع قتلها را فراهم آورند.