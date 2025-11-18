معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تصویب طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی شهرک جوانان و طرح تفصیلی موضعی محله سنجران تبریز در جلسه امروز کمیسیون ماده پنج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی در حاشیه صحن کمیسیون ماده پنج تبریز گفت: شهرک جوانان با ۱۶۴ هکتار مساحت در راستای انتقال و جابجایی سکونتگاه‌های غیر رسمی واقع در منطقه ۴۸ هکتاری در خط پهنه شمالی تبریز انجام شده است.

وی افزود: احداث این شهرک به منظور تامین سرانه مسکونی مورد نیاز برای ساکنان محدوده طرح باز آفرینی شهری، طرح‌های مسیر گشایی سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت در حال اجراست و باید صرفا در برنامه‌های باز زنده سازی بافت‌های فرسوده و با اهداف بازآفرینی استفاده شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۰ هکتار از این اراضی به شهرداری تبریز واگذار شده تا نسبت به احداث واحد‌های مسکونی جهت واگذاری به ساکنین و گروه‌های هدف استفاده شود، ادامه داد: مابقی اراضی طی تفاهمنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده تا نسبت به آماده سازی شهرک اقدام کند.

محمدی افزود: این طرح از سال ۱۳۹۹ آغاز شده که با پیگیری‌های استاندار محترم به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: با تصویب طرح تفصیلی در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ و پس از ابلاغ رسمی به دستگاه‌های ذی مدخل عملیات آماده سازی شهرک جوانان توسط بنیاد مسکن آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت؛ با توجه به ضرورت تعیین تکلیف املاک واقع در محله سنجران تبریز و لزوم ساماندهی املاک و ابنیه واقع در محله مذکور طرح تفصیلی موضعی آن که طی سال‌های گذشته به دلیل راکد بودن موجب بروز مشکلاتی برای اهالی شده بود امروز در صحن کمیسیون ماده ۵ تصویب شد.

وی افزود: طرح شهری مربوطه با هدف باز زنده سازی و بازگشت پویایی و زندگی شهری به محله تاریخی سنجران پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدید‌های حضوری و فنی به تصویب کمیسیون ماده ۵ تبریز رسید.

محمدی گفت: با تصویب این طرح مقرر شد ضمن ساماندهی محله سنجران، مجوز‌ها و مشوق‌های ساخت و ساز با رعایت ضوابط ارتفاعی مختص محله تاریخی مذکور و با الگوگیری از معماری ایرانی اسلامی تبریز، ضمن ایجاد شرایط ساخت و ساز و توسعه اراضی واقع در طرح ارائه و عملیاتی شود.

محمدی تاکید کرد: در این طرح فضا‌های عمومی از قبیل فضای سبز، فضا‌های فرهنگی ورزشی برای توسعه و پویایی و باز زنده سازی محله مذکور پیش بینی شده است.