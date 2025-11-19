پخش زنده
فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف ۹۶ دستگاه خودروی متخلف در اجرای طرح انتظام بخشی در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سرهنگ خواجه پور گفت : طرح برخورد با خودروهای متخلف در راستای انتظام بخشی و پیشگیری از حوادث خودروهایی که برای خودنمایی با حرکات مخاطره آمیز و صدای ناهنجار برای شهروندان ایجاد مزاحمت میکردند اجرا شد.
وی افزود : در این رابطه طی ۷ روز گذشته در زمینه برخورد با خودروهای شوتی و متخلف در محورهای مواصلاتی و مناطق شهری ، ۹۶ دستگاه خودرو در محور های ورودی ، نقاط پر ترافیک و اطراف مراکز تفریحی از جمله پیست پیادهروی و بلوار شهید چمران و قائم توقیف شد.
سرهنگ جواد خواجهپور خاطرنشان کرد : این طرحها به طور مستمر و با بهرهگیری از دوربینهای ثابت و سیار کنترل تخلف ، گشتهای محسوس و نامحسوس ادامه خواهد داشت و خودروهای متخلف توقیف و رانندگان آنان بنا به نوع تخلف و مقصر بودن در تصادفات و حوادث جادهای به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.