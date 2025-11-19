پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی هشترود از دستگیری سارقان لوازم مکانهای خصوصی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مکانهای خصوصی در شهرستان هشترود رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
این مسئول انتظامی گفت: با انجام کارهای پلیسی در یک عملیات غافلگیرانه ۲ سارق دستگیر شدند و اموال مسروقه از مخفیگاه آنها کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات به عمل آمده به سه فقره سرقت از مکانهای خصوصی اعتراف کردند و اموال سرقتی کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.