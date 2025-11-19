

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابراین پیش‌بینی شرایط پایداری جو درشهر‌ها و مناطق صنعتی از جمله تهران، کرج، قم، اراک، اصفهان، تبریز، مشهد و اهواز موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

همچنین امروز و فردا در بخش‌هایی از جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید همراه با خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

در نوار شرقی کشور نیز از چهار شنبه تا یکشنبه وزش باد شدید ادامه خواهد داشت.

در بخش‌هایی از شمال شرق کشور نیز کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.