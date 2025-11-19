پخش زنده
امروز: -
«در آغوش درخت» برای دریافت جایزه سینمایی «پروانه برلیان» آکادمی فیلم اوراسیا با دیگر آثار راه یافته به رقابت میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه حضورهای بینالمللی فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی سجاد نصراللهینسب و محمدرضا مصباح، برای دریافت جایزه سینمایی «پروانه برلیان» (Diamond Butterfly) آکادمی فیلم اوراسیا با دیگر آثار راه یافته به رقابت میپردازند.
این جایزه با تمرکز بر مأموریت واقعی سینما، آثاری را مورد توجه قرار میدهد که فراتر از موفقیت تجاری، توانایی انتقال ارزشهای انسانی، اخلاقی و فرهنگی و پاسداشت میراث مشترک بشری را دارند.
مراسم اعطای جایزه «پروانه برلیان» در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۱۴ آذر در مسکو برگزار میشود و فیلمهای منتخب فرصت خواهند داشت در این رویداد بینالمللی با آثار منتخب دیگر کشورها به رقابت بپردازند.
پخش بینالمللی این فیلم سینمایی را که محصول سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است سازمان سینمایی سوره برعهده دارد.