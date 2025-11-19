طرحهای روستایی و دانشبنیان در اولویت پرداخت تسهیلات خرد باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار در چهاردهمین کارگروه استانی تبصره ۱۸ با اشاره به میزان سهم استان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: مجموع سهم خراسان جنوبی از این محل، هزار و ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
هاشمی تاکنون ۷۲۹ طرح در کمیتههای استانی به ارزش بالغ بر ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان مصوب شده است.
وی درباره روند پرداخت تسهیلات افزود: تاکنون برای ۲۹۴ طرح، مبلغ ۸۴۶ میلیارد تومان پرداخت شده و درصد جذب استان در این زمینه به ۸۳ درصد رسیده است.
استاندار با بیان اینکه اخیراً حدود ۲ هزار میلیارد تومان به صورت قرضالحسنه به استان اختصاص یافته، گفت: در پرداخت تسهیلات توجه به طرحهای متقاضیان روستایی، شرکتهای دانش بنیان و توزیع عادلانه شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی افزود: عملکرد ما فقط به میزان پرداخت و اجرای طرحها محدود نمیشود و باید رضایت مردم حاصل شده و گرههای زندگی آنها باز شود.
وی خطاب به مدیران و کارشناسان استان گفت: هیچ یک از کارکنان و مدیران نباید نسبت به رفع مشکلات مردم کوتاهی کنند.