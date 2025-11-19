پخش زنده
استاندار اصفهان از برنامهریزی برای ایجاد بزرگترین موزه ایران در اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در در نشستی با سیدرضا صالحی امیری با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایتخت گفت: بزرگترین موزه ایران به زودی در اصفهان ساخته میشود.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم برای ایجاد این موزه در اصفهان نهایی شده است.
استاندار اصفهان افزود: این طرح یکی از بزرگترین و راهبردیترین طرحهای میراث فرهنگی کشور خواهد بود که عملیات اجرایی آن به زودی در قلب نصفجهان آغاز میشود.