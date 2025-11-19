پخش زنده
امروز: -
کامیون کشنده با راننده ۱۵ ساله در محور مورچهخورت متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: مأموران پلیس راه شاهینشهر کاشان، حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در محور مورچهخورت، یک دستگاه کامیون کشنده را که راننده آن یک نوجوان ۱۵ ساله بود توقیف کردند.
سرهنگ مولوی با تأکید بر اینکه هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش حرفهای و داشتن گواهینامه تخصصی است، افزود: سپردن چنین وسایلی به افراد کمسنوسال، خطری جدی برای خود فرد، سرنشینان و سایر کاربران جاده محسوب میشود.
وی با هشدار به خانوادهها گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه استفاده از وسایل نقلیه به نوجوانان بدون گواهینامه داده شود، زیرا رانندگی با ناوگان سنگین یک مسئولیت تخصصی است و کوچکترین خطا میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.