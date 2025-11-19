پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از کشت باقلا در سطح ١٠٠٠ هکتار از اراضی مزروعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: ١٠٠٠ هکتار باقلا در اراضی شهرستان بهشهر کشت شد.
سمیه حسنی افزود: اعتقاد داریم که باید از همه توانمندیها و استعدادهای بخش کشاورزی روستاهای شهرستان استفاده کرد. در پاییز سال جاری، حدود ١٠٠٠ هکتار از اراضی بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت.
وی خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در راستای افزایش کمی و کیفی محصول باقلای تولیدی در این شهرستان، اقداماتی از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی و ارائه آموزشهای فنی و علمی به کشاورزان را انجام میدهد.