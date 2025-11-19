

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با همکاری فرمانداری کهگیلویه و بنیاد مستضعفان زمین چمن مصنوعی روستای چیر در بهش مرکزی شهرستان کهگیلویه به بهره برداری رسید.

حکمت الله اردشیری معاون عمرانی بنیاد مستضعفان در کهگیلویه و بویراحمد در آئین افتتاح این زمین ورزشی گفت: با همکاری این بنیاد و هزینه میلیاردو پانصد میلیون تومان این زمین چمن مصنوعی تکمیل و به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان کهگیلویه هم متراژ این زمین چمن مصنوعی را هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: تاکنون با همکاری بنیاد مستضعفان یازده زمین چمن مصنوعی در مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه به بهره برداری رسیده است.

ایرج کاظمی جو اظهار امیدواری کرد: افتتاح این زمین چمن مصنوعی در روستای چیر سبب رونق ورزش در این روستا شود.

دهیار روستای چیر با بیان اینکه علاوه براهالی این روستا ساکنان ۴ روستای دیگر از این زمین چمن مصنوعی استفاده می‌کنند گفت: روستای چیر یکی از روستا‌های پر جمعیت شهرستان کهگیلویه با بیش از ۷۵۰ نفر و ۱۷۰ خانوار است.

علیرضا افرنجه با بیان اینکه هر ساله در ایام نوروز بیش از ۱۶ تیم در این روستا با شرکت در مسابقات جام نوروزی رشته فوتبال باهم رقابت می‌کنند، افزود: با راه اندازی این چمن مصنوعی علاوه بر استفاده جوانان روستای چیر و روستا‌های همجوار، مشکل زیرساختی درس ورزش دانش آموزان این روستا نیز رفع می‌شود.