به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع شامل ۱۲ صحنه از زندگی حضرت زهرا (س) در میدان حر شهرضا بر پاشده است.

حجت الاسلام مسعود کدیور افزود: ۱۴۰ نفر از خادمان، در این نمایشگاه صحنه‌هایی از بدو تولد تا شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ازجمله مباهله، سقیفه، رحلت پیامبر (ص) و ماجرای در و دیوار را در قالب نمونک به تماشا گذاشته‌اند.

وی گفت: پخت سمنوی سنتی، اجرای نمایش آیینی، فروش کتاب، غرفه کودک و برگزاری مراسم روضه و عزاداری ایام فاطمیه از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.

نمایشگاه سوگواره کوچه‌های مادری تا سوم آذر دایر است.