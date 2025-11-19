پخش زنده
هفتمین رویداد ملی صدرا با شعار صنعت، دانشگاه، راه اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مراسم با حضور مقامات دانشگاه، مدیران صنایع و دانشجویان برگزار شد و به بررسی پیوند میان دانشگاه و صنعت و اهمیت مهارتآموزی در بازار کار پرداخت.
معاون پژوهش و فناوری دانش شهر ایران، با تشریح اهداف کلان این رویداد، صدرا را یک جریان ملی در حوزه مهارتآموزی و اشتغال دانشجویان دانست و گفت: آینده از آنِ کسانی است که در کنار مدرک تحصیلی، مهارت دارند.
ایمان صادقخانی افزود: سرعت تحولات فناورانه در جهان امروز به حدی است که مهارتهای دانشگاهی دیگر عمر طولانی گذشته را ندارند و دانشجویان با یادگیری مستمر و بهروزرسانی تواناییهای تخصصی میتوانند در بازار کار موفق شوند.
وی با اشاره به اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت افزود: دانشجویان برای ورود مؤثر به عرصه اشتغال به سه رکن اساسی یعنی، کسب مهارت کافی، ارتباط مؤثر با صنایع و شناخت دقیق نیازهای بازار کار نیازمند هستند.
معاون پژوهش و فناوری دانش شهر ایران گفت: رویداد صدرا با هدف ایجاد حلقه ارتباطی مابین دانشجویان و صنعت شکل گرفته و اکنون پس از شش دوره برگزاری، به یک مدل کارآمد برای اشتغال زایی دانشجویان تبدیل شده است.