پلمب بیش از ۱۰۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب در استان قزوین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: در ۲ ماه اخیر ۱۰۵ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
،علی فولیان با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاههای املاک یکی از محورهای اصلی اجرای این قانون است، اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحدهای رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه، زمینهساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در حوزههایی مانند معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار، اجارهنامههای نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحدهایی انجام میشود که فاقد صلاحیت حرفهای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنان وجود ندارد.
وی افزود: پیشگیری از حجم قابل توجهی از پروندههای قضایی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحدهای غیرمجاز است؛ موضوعی که امروز با جدیت دنبال میشود.
فولیان با تأکید بر اینکه رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی نیست، گفت: هدف این اقدامات صرفاً پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازوکار قانونی تضمین شود، نه توافقات غیررسمی و پرریسک.
فولیان با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحدهای فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطرات جدی مالی و حقوقی قرار میدهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.