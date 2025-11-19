به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان، گفت: ساخت کانال آبرسانی روستای ده زیارت شهرستان سرچهان به طول ۶۰۰ متر به پایان رسید.

علی موسی‌پور جشنی افزود : این طرح با صرف افزون بر ۲۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی افتتاح شد و ۸۵ نفر از کشاورزان منطقه از مزایای این طرح بهره‌مند می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان بیان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، تسهیل و تسریع در انتقال آب به زمین های کشاورزی و افزایش بهره‌وری و آبیاری در بخش کشاورزی است.