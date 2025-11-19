مدیرکل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و بهام شرکت توانیر گفت: فرهنگ ایمنی سخت‌ترین، اما حیاتی‌ترین وظیفه در صنعت برق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خیامی در دومین همایش بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست (بهام) منطقه شمال‌غرب کشور که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد، با مرور روند سه‌سال گذشته فعالیت‌های HSE گفت: اگر وضعیت امروز را با سه سال پیش مقایسه کنیم، می‌بینیم که نگاه به ایمنی و جایگاه بهام در صنعت برق دچار تحول اساسی شده است. امروز، دستورالعمل‌ها، ساختار‌ها و رویکرد‌ها به‌طور کامل ارتقا یافته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره، مشخص شدن جایگاه دفاتر بهام در ساختار سازمانی شرکت‌ها بود. طبق دستورالعمل ایمنی پیمانکاران، دفتر بهام باید زیر نظر بالاترین مقام دستگاه فعالیت کند. این موضوع بعد‌ها نیز توسط آقای رجبی‌مشهدی مورد تأکید قرار گرفت و در مصوبه شورای وزارت نیرو نیز استمرار دفتر HSE تصویب شد. اکنون نیز در حال تدوین ابلاغیه‌ای هستیم که این دفاتر با اختیارات مشخص و مستقل فعالیت کنند.

خیامی با اشاره به اهمیت نقش دفاتر ایمنی اظهار کرد: مسئول ایمنی باید مأموریت، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ارتقای سطح ایمنی را مدیریت کند. کسی که مسئولیت بهام را می‌پذیرد باید فرهنگ‌سازی کند و فرهنگ‌سازی سخت‌ترین کار دنیا است، زیرا تغییر ذهن و رفتار افراد آسان نیست.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران توانیر ادامه داد: سال گذشته برای نخستین بار، نظارت عالیه بر همه معاونت‌های شرکت‌ها انجام شد. در گذشته تنها دفتر بهام ارزیابی می‌شد، اما اکنون معاونت‌های مالی، قراردادها، فنی و دیگر بخش‌ها نیز مسئولیت‌های خود در حوزه ایمنی را برعهده دارند و باید به آن پاسخگو باشند.

خیامی گفت: بسیج می‌تواند نقش مهمی در آموزش، اصلاح رفتار سازمانی و ایجاد امید در کارکنان داشته باشد. بسیاری از حوادث ناشی از مشکلات روحی، خانوادگی یا کاهش تمرکز کارکنان رخ می‌دهد. باید از ظرفیت بسیج برای آموزش، پیشگیری و ارتقای فرهنگ ایمنی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت خانواده‌ها گفت: اگر خانواده آسیب ببیند، جامعه آسیب می‌بیند. باید برنامه‌هایی تدوین کنیم که در کنار ارتقای ایمنی، امید در خانواده‌ها تقویت شود. این مسئولیت همه سازمان است.