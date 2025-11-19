امروز در تنگه هرمز، دریای عمان و سطح هرمزگان، شرایط جوی و دریایی آرام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شرایط در تنگه هرمز و دریای عمان برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است، اما با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی دریا در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان مواج است.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت گیرد و شناور‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا پایان روز جمعه ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز شنبه یکم آذر، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار در این مناطق دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: در این مدت کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش یک تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه به ویژه درنیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.