به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تیم منتخب رسانه امید خراسان‌شمالی در قالب یک تیم ۵ نفره از بسیج سازندگی استان و یک تیم ۸ نفره از بسیج رسانه استان عازم پایتخت شدند تا در این رویداد حضور داشته باشند.

در این رویداد ۳۶ ساعته تیم منتخب خراسان‌شمالی با تیم‌های منتخب سایر استان‌ها با تولیدات خود در محوریت اصلی «ایران قوی» و ۴ جهاد اصلی به رقابت می‌پردازند.

تیم‌های منتخب باید در قالب‌های گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پوستر و اینفوگرافیک، پادکست، تیتر، عکس، کلیپ موبایلی و تولیدات هوش مصنوعی آثار خود را تولید کنند.

مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی آثار در این رویداد شامل حجم و کیفیت تولید محتوای امیدآفرین، میزان انتشار، تعداد بازدید و بازخورد مخاطبان است وهدف اصلی این ایجاد این رقابت‌ها به راه انداختن جریان مؤثر رسانه‌ای مبتنی بر امید، تبیین و خدمت‌رسانی است.