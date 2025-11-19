پخش زنده
رئیسجمهور ونزوئلا، با ابراز تأسف عمیق از دومین رزمایش نظامی مشترک ترینیداد و توباگو با آمریکا این رزمایش را در راستای سیاستهای تنشآفرین آمریکا در منطقه کارائیب دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با ابراز تأسف عمیق از آغاز دومین رزمایش نظامی مشترک ترینیداد و توباگو با آمریکا و در ادامه سیاستهای تنشآفرین آمریکا در منطقه کارائیب، این اقدام دولت ترینیداد و توباگو را به شدت محکوم کرد و گفت: این کشور در حال تبدیل شدن به یک ناو هواپیمابر علیه ونزوئلا است.
به نقل از منابع خبری، دولت ترینیداد و توباگو و آمریکا در اقدامی تحریکآمیز و نگرانکننده، رزمایش نظامی مشترک یک هفتهای خود را آغاز کردند، این دومین تمرین نظامی مشترک دو کشور در کمتر از یک ماه است که به گفته مقامات ترینیداد، با هدف ادعایی آمادگی برای مبارزه با جرم و جنایت انجام میشود؛ بهانهای که با توجه به ماهیت و ابعاد حضور نظامیان آمریکایی، با تردیدهای جدی روبهرو شده است.
رسانههای محلی در ترینیداد و توباگو فاش کردهاند، به علت افزایش سطح محرمانگی و پروتکلهای امنیتی شدید، تعداد دقیق تفنگداران دریایی آمریکا و محل استقرار آنها در این کشور نامشخص است، این پنهانکاری تا حدی است که به گفته منابع نظامی، حتی افسران ارشد ارتش ترینیداد نیز از جزئیات و دامنه کامل این رزمایشها مطلع نشدهاند.
نخستوزیر فعلی ترینیداد و توباگو، کامالا پرساد-بیسسار، در تلاشی برای توجیه این همکاری خطرناک، حضور تفنگداران دریایی آمریکا را گامی اساسی در بهبود آمادگی و قابلیتهای اطلاعاتی نیروهای دفاعی کشورش خوانده است.
نیکلاس مادورو، روز دوشنبه این هفته با انتقاد شدید از موضع دولت کامالا پرساد-بیسسار، گفت: دولت ترینیداد و توباگو بدون اطلاع مردم و حتی مقامات نظامی خود، این کشور را به یک ناو هواپیمابر علیه ونزوئلا تبدیل کرده است.
رئیسجمهور ونزوئلا با اعتراض به این اقدام خصمانه افزود: ترینیداد و توباگو دریاهای خود را برای تهدید ونزوئلا به گروگان گذاشته است، در حالی که مردم ترینیداد کاملاً با این سیاست مخالف هستند و این یک ننگ و رسوایی است که پلیس و نیروهای نظامی آن کشور حتی نمیدانند نیروهای آمریکایی در کدام نقطه از خاکشان مستقر هستند.
این موضعگیری قاطع ونزوئلا در حالی صورت میگیرد که حضور نظامی آمریکا در منطقه و همکاری برخی دولتهای همسو با واشنگتن، صلح و ثبات در دریای کارائیب را به طور جدی به مخاطره انداخته است.