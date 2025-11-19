به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین معصوم‌زاده، رئیس اداره محیط زیست شهرستان خلخال گفت: به‌دنبال برودت هوا و سرما و نیز حضور حیات‌وحش در نزدیکی سکونت‌گاه‌های انسانی برای یافتن غذا، این روباه وارد استخر شده و بنا بر گفته شاهدان محلی، از ساعات اولیه صبح برای خروج از آن تلاش می‌کرد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های محیط زیست، خبرنگاران و کارکنان اداره برق و با استفاده از یک نردبان، این حیوان پس از چندین ساعت نجات یافته و دوباره به طبیعت بازگشت.

رئیس اداره محیط زیست خلخال تأکید کرد: شهروندان در هنگام ساخت استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، علاوه بر محصور کردن آنها با فنس فلزی، لازم است در چهار گوشه استخر نردبان طنابی یا فلزی نصب کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی امکان خروج انسان یا حیوان وجود داشته باشد.

معصوم‌زاده در پایان گفت: خوشبختانه این استخر فاقد آب بود و در صورت پر بودن، احتمال تلف شدن روباه بسیار زیاد بود.