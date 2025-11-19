پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی شبکه و نصب انشعابات فاضلاب در طرح نهضت ملی مسکن زعفرانیه بیرجند با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند، گفت: اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی و تکمیل زیرساختهای زیستی در محدوده مسکن ملی زعفرانیه انجام شده است.
شریفزاده افزود: در این طرح ۳۳۹ فقره انشعاب فاضلاب اجرا شده و با اتمام عملیات داخلی توسط انبوهسازان، واحدهای مسکونی قادر خواهند بود همزمان از خدمات فاضلاب بهرهبرداری کامل داشته باشند.
به گفته وی تاکنون در مجموع ۴۶۲ فقره انشعاب فاضلاب در پروژههای نهضت ملی مسکن بیرجند اجرا شده است.
شریف زاده طول اجرای شبکه فاضلاب این پروژهها را حدود ۲۲ کیلومتر اعلام کرد و افزود: برای اجرای این عملیات بیش از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی گفت: همچنین هزینه اجرای انشعابات فاضلاب نیز تاکنون بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند تأکید کرد: تکمیل و بهره برداری از شبکه فاضلاب در طرحهای نهضت ملی مسکن، یکی از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان برای ارتقای کیفیت خدمات شهری و حفاظت از منابع آب بهشمار میرود.