پخش زنده
امروز: -
تمرین طرح اضطراری امداد و نجات در فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قنبری مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود هدف از برگزاری این تمرین را هماهنگی، ارتباطات و فرماندهی دستگاههای امدادی داخل و خارج فرودگاه عنوان کرد.
به گفته قنبری، این تمرین هر دوسال یکبار با هدف ارزیابی توان سازمانها در زمان بروز سوانح هوایی، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در شرایط مختلف، آشنایی مجموعه فرودگاه با سایر ارگانهای درگیر در شرایط بحران، رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سوانح برگزار میشود.