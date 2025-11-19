به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قنبری مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود هدف از برگزاری این تمرین را هماهنگی، ارتباطات و فرماندهی دستگاه‌های امدادی داخل و خارج فرودگاه عنوان کرد.

به گفته قنبری، این تمرین هر دوسال یکبار با هدف ارزیابی توان سازمان‌ها در زمان بروز سوانح هوایی، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در شرایط مختلف، آشنایی مجموعه فرودگاه با سایر ارگان‎‌های درگیر در شرایط بحران، رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سوانح برگزار می‌شود.