پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه کرونای معروف به کرونای «تیغی» نسبت به سوشهای قبلی کرونا نگرانکنندهتر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دکتر فریبرز ایمانی افزود : رعایت موازین بهداشتی را مهمترین راه پیشگیری از این بیماری برشمرد.
به گفته وی تفاوت علائم بالینی کرونای مشهور به کرونای تیغی نسبت به سایر سوشهای کرونا، علائم بالینی معمول همه سوشهای کرونا یکسان بوده و شامل تب و لرز، بی اشتهایی، خارش و سوزش گلو، بدن درد، سرفه، خستگی و سردرد و همچنین علائم گوارشی در برخی افراد است، اما در کرونای مشهور به کرونای تیغی گلودرد بیشتری را شاهد هستیم.
ایمانی افزود : مدت زمان بیماری ناشی از ویروس کرونا بسته به شدت علائم، شرایط جسمی فرد و وضعیت واکسیناسیون متفاوت است، شواهد بالینی نشان میدهد کرونا در افراد سالم حدود پنج تا هفت روز و در افراد دارای بیماریهای زمینهای ۱۰ تا ۱۴ روز طول میکشد.