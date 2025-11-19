پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان زنجان در آیین افتتاح کتابخانه بخش کودکان و نوجوانان الهیه زنجان، بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آحاد جامعه به کتاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام فرجی برحق با حضور در کتابخانه الهیه زنجان ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مرکز، کتابخانه ویژه کودکان و نونهالان را افتتاح کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در حاشیه این مراسم با گرامی داشت روز کتاب و کتابخوانی گفت: با توجه به پیشرفت علم و فناوری در عصر حاضر بر ضررورت استفاده از فناوریهای نوین در کتابخانههای استان برای بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از کتاب و کتابخوانی تاکید کرد.
وی افزود: دسترسی آسان و کم هزینه اقشار مختلف جامعه به کتاب و کتابخانهها به ویژه اقشار ضعیف جامعه امری است که در این راستا بایستی اقدامات اثرگذار و مهمی انجام شود.
حجت الاسلام فرجی برحق گفت: اولین پیام خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) اینکه بخوان به نام پروردگارت که آفرید؛ بودکه این امر مهم نشان از اهتمام آحاد مردم به کتاب و کتابخوانی اعم از کتاب قرآن و سایر موضوعات میباشد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه با حضور در کتابخانه مصلی نژاد منطقه گلشهر زنجان از بخشهای مختلف این کتابخانه بازدید کرد.