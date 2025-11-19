مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح اهدای کتاب به مساجد استان همزمان با هفته کتاب خبر داد.

آغاز طرح اهدای کتاب به مساجد چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام محمدابراهیم حجت‌پناه گفت: کتابخانه‌های مساجد استان ظرفیت عظیمی از کتب تخصصی حوزه دین و فرهنگ در خود داشته و بستر مناسبی برای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد ایجاد می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در خصوص آغاز طرح «نذر کتاب» در این هفته، افزود: راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی از این دست خاصه در حوزه کتاب علاوه بر جلب مشارکت‌های مردمی، باعث افزایش جایگاه و اهمیت این کالای فرهنگی در بین عموم مردم می‌شود.

حجت‌پناه بیان کرد: طرح به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ای کانون‌های مساجد استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور با همکاری ستاد‌های استانی و معاونت فرهنگی دستگاه‌های فرهنگی اجرایی می‌شود.

وی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مردمی‌سازی فرهنگ، تجهیز و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ها، ترویج عدالت فرهنگی و فرهنگ‌سازی برای اهدای کتاب را از مهم‌ترین اهداف طرح اهدای کتاب به مساجد عنوان کرد.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد چهارمحال و بختیاری با تأکید بر گستردگی کتابخانه‌های مساجد و مردمی بودن این نهاد دینی، افزود: سال گذشته ۱۵ هزار جلد کتاب با موضوعات دینی، عقیدتی و تربیتی با مشارکت دفتر نماینده ولی فقیه در استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد، در کتابخانه‌های مساجد استان توزیع شد.

حجت‌پناه گفت: امسال نیز پویش نذر کتاب با مشارکت خیران فرهنگی و برای تزریق کتاب‌های جدید و به‌روز مورد نیاز نوجوانان و جوانان به کتابخانه‌های مساجد در حال اجرا است.

مردم خیر و کتاب‌دوست در سراسر استان می‌توانند برای مشارکت در طرح نذر کتاب و سهیم شدن در تجهیز کتابخانه‌های مساجد، به نزدیک‌ترین مسجد محل زندگی خود مراجعه کنند.