برترینهای جشنواره نوجوان سالم در یزد معرفی شدند
اختتامیه کشوری چهاردهمین دوره جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی به صورت حضوری و آنلاین در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
اختتامیه کشوری چهاردهمین دوره جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل استانها، معاونان پرورشی و فرهنگی، رؤسای ادارات امور تربیتی، کارشناسان حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و دانشآموزان برگزیده، بهصورت حضوری و برخط در استان یزد برگزار شد.
در این مراسم دکتر ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، به همراه مدیران کل و معاونان پرورشی استانها، بهصورت آنلاین در برنامه شرکت کردند. همچنین مدیرکل و معاون پرورشی و فرهنگی استان یزد و جمعی از مدعوین بهصورت حضوری در سالن پژوهشسرای برازنده مقدم حضور داشتند.
این جشنواره در سه بخش اصلی شامل خلاقیتهای دانشآموزی، ابتکارات مدرسهای و ابتکارات جامعهمحور برگزار شد و استانها آثار منتخب خود را به دبیرخانه کشوری مستقر در یزد ارسال کردند که در نهایت ۳۱۱ اثر بهعنوان آثار برگزیده انتخاب شد.
در بخش خلاقیتهای دانشآموزی، استان همدان با ۱۴ رتبه در جایگاه نخست قرار گرفت. در بخش ابتکارات مدرسهای نیز استانهای همدان و قزوین هر کدام با کسب ۶ رتبه خوش درخشیدند. همچنین در بخش ابتکارات جامعهمحور، استان فارس با ۱۱ رتبه حائز بیشترین موفقیت شد.
در پایان مراسم، از برگزیدگان استانهای مختلف بهصورت آنلاین تقدیر بهعمل آمد و آثار برتر این دوره جشنواره معرفی شدند.