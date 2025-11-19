به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی آذربایجان‌غربی، اعلام کرد این بانک آماده است تا انواع خدمات اعتباری و ابزار‌های مالی نوین را در اختیار پروژه‌های توسعه‌محور استان قرار دهد.

او تأکید کرد که حمایت از کسب‌وکار‌ها و واحد‌های تولیدی از اولویت‌های اصلی بانک تجارت است و تلاش می‌شود با ارائه محصولات جدید و تسهیلات کم‌هزینه، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

در این دیدار، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز ضمن قدردانی از عملکرد بانک تجارت در حمایت از تولید، اشتغال و اجرای طرح‌های کلیدی استان، اقدامات این بانک را منطبق با سیاست‌های اقتصادی دولت دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان شتاب بیشتری بگیرد.

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک تجارت، این نشست روز چهارشنبه ۲۸ آبان با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی استان برگزار شده است.