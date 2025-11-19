به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیم‌اله وثوقی اظهار کرد: طی اجرای این دوره‌های آموزشی ۲۶۰ عدد کلاه ایمنی اهداء، ۹۶۶ جفت شبرنگ بر روی موتورسیکلت‌ها نصب و بیش از ۵۵۰ نفر از عابران پیاده و دانش‌آموزان با اصول ایمنی عبور و مرور آموزش دیده‌اند.‌

وی رعایت قوانین راهور، فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، توسعه راه‌ها و ایمن‌سازی جاده‌ها را ضامن حفظ جان انسان‌ها برشمرد.