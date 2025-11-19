پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از برگزاری ۲۶ دوره آموزشی برای راکبان موتورسیکلت در روستاهای حاشیه راه استان طی هفت ماهه امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیماله وثوقی اظهار کرد: طی اجرای این دورههای آموزشی ۲۶۰ عدد کلاه ایمنی اهداء، ۹۶۶ جفت شبرنگ بر روی موتورسیکلتها نصب و بیش از ۵۵۰ نفر از عابران پیاده و دانشآموزان با اصول ایمنی عبور و مرور آموزش دیدهاند.
وی رعایت قوانین راهور، فرهنگسازی رسانهای، توسعه راهها و ایمنسازی جادهها را ضامن حفظ جان انسانها برشمرد.