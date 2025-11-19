پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی بر ضرورت مدیریت مصرف بنزین، کاهش توزیع الپیجی و افزایش سهم مصرف سیانجی در کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویسکرمی، امروز در دومین روز از همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با اشاره به اهمیت فزآینده مقابله با قاچاق سوخت گفت: «مدیرعاملان شرکتهای پخش فراوردههای نفتی در استانها باید همکاری مؤثر و مستمر با پلیس را در دستور کار قرار دهند تا بتوان با قاچاق سوخت بهصورت هدفمند مقابله کرد.»
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، با اشاره به کاهش مصرف داخلی الپیجی افزود: «در گذشته میزان توزیع روزانه الپیجی حدود دو هزار و ۸۰۰ تن بود که اکنون با کاهش ۱۶ درصدی مواجه شدهایم. این روند باید ادامه یابد تا امکان افزایش صادرات این محصول فراهم شود.»
وی همچنین به وضعیت مصرف بنزین در کشور پرداخت و گفت: «مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۳ میلیون لیتر رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز ۹ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ بنابراین مدیریت مصرف بنزین باید به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شود.»
ویسکرمی با تأکید بر توسعه تنوع سبد سوخت کشور افزود: ۴.۳ میلیون خودروی دوگانهسوز در کشور تردد میکنند، اما مصرف سیانجی تنها حدود ۱۶ میلیون لیتر در روز است که باید افزایش یابد.
وی در پایان از مدیران استانی شرکتهای پخش فرآورده های نفتی خواست با هدف تقویت نقش سیانجی در تأمین انرژی حملونقل کشور، فرایند استانداردسازی همه جایگاههای فعال عرضه سیانجی را با جدیت دنبال کنند.