به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه، از عملیات موفق محیط بانان این شهرستان در مقابله با شکارچیان متخلف در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: محیط بانان این شهرستان از ابتدای آبان‌ماه تا کنون موفق به کشف و ضبط چندین سلاح و ابزار غیرمجاز شکار شدند که تهدیدی جدی برای حیات‌وحش منطقه محسوب می‌شود.

یزدان‌دوست گفت: در جریان گشت و کنترل و نظارت بر شکار وصید در سطح شهرستان، محیط بانان موفق به کشف و ضبط چهار قبضه سلاح شکاری (یک قبضه سلاح دولول غیرمجاز، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی مجاز، یک قبضه سلاح کالیبر ۱۲ مجاز، یک قبضه سلاح پی‌سی‌پی با توان ۳۹ ژول) و همچنین یک عدد تله آهنی زنده‌گیری حیات‌وحش از متخلفان شکار وصید شدند.

وی افزود: این اقلام پس از کشف، طبق مقررات ضبط و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بشرویه گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز و ابزار‌های تهدیدکننده محیط زیست از اولویت‌های اصلی این نمایندگی است و محیط بانان به‌طور مستمر در حال پایش و کنترل مناطق حساس هستند.

یزدان‌دوست افزود: مشارکت مردم در گزارش تخلفات و همکاری با محیط بانان می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش ایفا کند.