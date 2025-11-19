پخش زنده
معاون توسعه، مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی از آغاز دورکاری دستگاههای اجرایی استان در روز پنجشنبه از اول آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسین فرجی گفت: با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و حمایت از بنیان خانواده، طرح دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی در روزهای پنجشنبه طی ماههای سرد سال در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به اجرا گذاشته میشود.
وی افزود: بر اساس این تصمیم که با موافقت استانداران سه استان و بنا بر پیشنهاد کارگروه مدیریت انرژی اتخاذ شده، همه دستگاههای اجرایی از جمله مؤسسات عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بیمهها و شهرداریها، در صورتی که امکان دورکاری برای کارکنان فراهم باشد روزهای پنجشنبه فعالیت خود را بهصورت دورکاری دنبال خواهند کرد.
طبق این ابلاغیه، واحدهای عملیاتی حوزههای درمانی، بهداشتی، امدادی، خدماتی و شعب منتخب بانکها از این طرح مستثنا شدهاند.