کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در نیمه غربی خلیج فارس وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، همراه با گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز دریا در نیمه غربی خلیج فارس مواج خواهد بود و در تنگه هرمز، دریای عمان و سطح استان، شرایط جوی ودریایی آرامی برقرار است.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی و در طول روز با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: تنگه هرمز و دریای عمان آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و دریا در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌های متردد انجام شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

حمزه نژاد تصریح کرد: این شرایط جوی و دریایی تا پایان جمعه ۳۰ آبان تداوم خواهد داشت و شنبه ۱ آذر، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز مورد انتظار است و بروز گرد و غبار در این مناطق دور از انتظار نیست.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز، افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه به ویژه درنیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.