رئیس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دامغان : پرونده مسجد تاریخانه برای ثبت در فهرست جهانی آذر ماه به سازمان یونسکو ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجتبی اکبرپور با اشاره به بازدید کارشناسان سازمان یونسکو از مسجد تاریخانه گفت : در بازدید این کارشناسان ، موضوع حریم تاریخانه، وجود مسجد و نمازخانه در جنب مسجد تاریخانه و رعایت نشدن حریم ساخت و ساز در جنب مسجد مطرح شد که این موارد برای ثبت جهانی تاریخانه رفع شد.

وی با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی مسجد تاریخانه تا آذر ماه به سازمان یونسکو ارسال می شود افزود: با رفع این موانع پیش‌بینی می‌شود تا اوایل سال آینده مسجد تاریخانه ثبت جهانی شود

وی اختصاص اعتبارات سازمان یونسکو برای مرمت و بازسازی ، افزایش گردشگران و معرفی جهانی این مسجد را از مزایای ثبت جهانی مسجد تاریخانه در یونسکو دانست

مسجد تاریخانه واقع در شهر دامغان یکی از مهم‌ترین بناهای بازمانده‌ از قرون اولیه اسلامی در ایران است. نام مسجد از دو واژه‌ی تاری و خانه تشکیل شده است که تاری لفظ ترکی و به معنای خدا است. تاریخانه به دلیل داشتن ستون‌های متعدد و مدور ساسانی به چهل‌ستون معروف است.

این مسجد که نمونه‌ای از مساجد قرون اولیه اسلامی و مرجع تاریخ گذاری بنا‌های اسلامی است در یک هزار و ۳۰۰ سال قبل در زمان حکومت هارون الرشید بنا شده است

مسجد تاریخانه دامغان دارای ۳۳ ستون با قطر یک و نیم متر- یک تالار ستون‌دار و محراب است که سبک معماری آن الهام گرفته از معماری دوران ساسانی و شکل ظاهری آن مشابه مسجد النبی است

در ضلع شمالی این مسجد مناره‌ای با ۲۶ متر ارتفاع و ۸۶ پله به صورت استوانه‌ای شکل به دستور ابوحرب بختیاربن محمد حاکم ایالت قمس در عصر غزنویان ساخته شده است

اقدامات اولیه این بنای با ارزش برای ثبت در فهرست جهان اسلام انجام شده است

مسجد تاریخانه دامغان که سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.