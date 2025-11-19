به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امروزه در بسیاری از نقاط جهان بویژه در کشور‌هایی که با بحران‌های انرژی مواجه هستند، استفاده نادرست از برق به یکی از چالش‌های بزرگ تبدیل شده. برای مدیریت مصرف، همت مردم و مسئولان در کنار هم نقش مهمی دارد.

بجنورد اولین فرودگاه کشور در ایران که به نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۳ کیلو وات مجهز شده و در حال فعالیت است.

مدیرفرودگاه بجنوردگفت: با دستور رئیس جمهور به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر حرکت کردیم.

علی کاملی افزود: تا پایان سال با همکاری بخش خصوصی ۳مگاوات دیگر را نیز راه اندازی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت برق گفت: صفحات خورشیدی در خراسان شمالی در ۱۳ اداره و ۱۷نقطه استان نصب و راه اندازی شد.

محمد علی رمضانی افزود: این صفحات با اعتبار ۱۱میلیارد تومان و با قدرت ۲۰۰کیلو وات نصب شده و ادارات بر اساس قانون باید تا سال ۱۴۰۶ بیست درصد از انرژی مصرفی خود را با نصب صفحات خورشیدی تامین کنند تا جریمه نشوند.

وسعت فرودگاه شهدای بجنورد ۲۸۶ هکتار است و در شمال شرق مرکز استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد واقع شده است.