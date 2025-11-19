

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشتیاری هنگام گشت و کنترل دریایی، دو لاشه دلفین را که در ساحل ماسه‌ای تالاب تلف شده بودند، مشاهده کردند.

الهام آبتین افزود : نتایج بررسی کارشناسان نشان داد این لاشه‌ها متعلق به دلفین گوژپشت اقیانوس هند–آرام با نام علمی Sousa chinensis است.

وی گفت: با توجه به آثار به‌جامانده از تور‌های صیادی بر روی بدن دلفین‌ها، علت احتمالی مرگ این پستانداران گرفتار شدن در تور و خفگی است و لاشه‌ها توسط جریان‌های دریایی به ساحل منتقل شده‌اند.

آبتین افزود: نمونه‌برداری از بافت دلفین‌های تلف‌شده که از گونه‌های حمایت‌شده و در معرض انقراض محسوب می‌شوند، انجام شده است.