به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند «ن» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به موضوع ایجاد مشوق‌های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان خرد مربوط می‌شود، از سوی هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

لازم به ذکر است، رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل آبان‌ماه با ایراد به مصوبه خردادماه دولت درباره الزام واردکنندگان به خرید «گواهی امتیاز صادراتی»، این مصوبه را مصداق ایجاد مانع غیرتعرفه‌ای در مسیر واردات دانسته و آن را خارج از صلاحیت هیئت وزیران اعلام کرده بود.

در نامه ارسالی از سوی مجلس که پس از بررسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تدوین شده، تصریح شده است: با توجه به ماده (۲۲ ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع دانسته، الزام واردکنندگان به خرید گواهی امتیاز صادراتی از مصادیق این موانع محسوب می‌شود و از صلاحیت هیأت وزیران خارج است.

محمدباقر قالیباف همچنین تأکید کرده بود که بر اساس تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، در صورت عدم اصلاح این مصوبه در مهلت قانونی یک‌هفته‌ای، بخش‌های دارای ایراد فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.

گفتنی است مصوبه مورد اشاره مربوط به آیین‌نامه اجرایی بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است که چارچوب تخصیص گواهی صادراتی و نحوه واردات کالاها را تعیین می‌کند. با اصلاح انجام‌شده، دولت آیین‌نامه را مطابق الزامات قانونی بازنگری کرده است.