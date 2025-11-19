به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این همایش، ۱۵ مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران حوزه فلسفه و معارف اسلامی می شود.

چهار مقاله شاخص شامل «ویژگی‌های عقلانی در مکتب علامه ملا عبدالله یزدی»، «منطق ملا عبدالله»، «آب عرفه الورغرمی التونسی و سهم او در منطق» و «شیراز بستر تعامل ادیان و گفت‌وگوی افکار» در این همایش ارائه می شود.

این مقالات از سوی پژوهشگرانی از کشورهای عراق، انگلیس، تونس و سوئیس ارائه می شود.

همچنین، سه نشست تخصصی در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود و در پایان هر نشست، فرصتی برای پرسش و پاسخ با حضار و دانشجویان در نظر گرفته شده است.

این همایش فردا هم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) دارد.