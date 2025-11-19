یزد، میزبان اردوی تیم ملی رولبال
اردوی آمادگی تیم ملی رولبال آقایان با حضور ۱۵ بازیکن برتر کشورمان از فردا در میبد یزد آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آمادگی تیم ملی رولبال آقایان از فردا پنجشنبه (۲۹ آبان) به میزبانی میبد یزد آغاز میشود و به مدت ۳ روز هم ادامه دارد.
این اردو با حضور پانزده بازیکن برتر کشور و با نظارت مستقیم امید داوری مربی تیم ملی برگزار میشود و هدف اصلی آن، ارزیابی آمادگی بدنی، تواناییهای فنی و مهارتهای تاکتیکی ورزشکاران برای تشکیل ترکیب نهایی تیم ملی است.
سلمان عربی، مرتضی نوروزی، علی دیانتخواه، مجید بنیاسد، سیدمحسن سیدعاشور، یاسین کارگر، وحید رحیمی، سینا صفییاری، حامد مرادی، مجید درویشی، مهدیار دینمحمدی، محمد عسکری، متین گردابی، سهیل بهرمانی و اوکتای نوید دعوتشدگان به این اردو هستند.
در این مرحله، بازیکنان دعوتشده در چندین نوبت تمرین شامل بخشهای مختلف فنی، تاکتیکی، تمرینات تیمی و مسابقه درونگروهی شرکت میکنند. کادر فنی تیم ملی در طول اردو ضمن بررسی دقیق عملکرد هر بازیکن، برنامهریزی ویژهای برای ارتقای سطح حرفهای و هماهنگی تیمی انجام خواهد داد.
فدراسیون اسکیت برگزاری این اردو را در راستای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رویداد قهرمانی جهان به میزبانی امارات اعلام کرده است.