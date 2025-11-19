به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی شرایط جوی تا پایان هفته پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین با کاهش ضخامت جو و کاهش رطوبت منطقه در این مدت روند کاهش نسبی دمای هوا را انتظار داریم.

صبح امروز سریشه با منفی دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۳ و ۴ درجه سلسیوس ثبت شد.