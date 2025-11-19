هنرمند خمینی شهری با تولید و احیا آثار صنایع دستی بازتابی از اصالت و نوآوری را به تماشا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محصولات تولیدی کارگاه مجید فتحیان تلفیقی از اصالت هنر ایرانی و خلاقیتی مدرن است.

وی گفت: از قاب‌های خاتم‌کاری شده با طرح‌های پیچیده گرفته تا ظروف سفالی منقش و زیورآلات میناکاری، هر کدام روایتی تازه از هنر این مرز و بوم را به تماشا می‌گذارند.

مجید فتحیان افزود: این تنوع و کیفیت، دلیل اصلی استقبال مشتریان و خریداران بین‌المللی از محصولات این مجموعه است.

وی یکی از درخشان‌ترین جنبه‌های فعالیت خود را، توجه به مقوله اشتغال‌زایی دانست و افزود: با گردآوری تیمی متشکل از بیش از ۲۵ هنرمند و استادکار بومی، فرصتی برای اشتغال پایدار جوانان این دیار فراهم شده است.

این کارآفرین خلاق، عشق به هنر را موتور محرک خود دانست و افزود: باور داریم که صنایع دستی، روح یک ملت است و هدف ما تنها فروش یک محصول نیست؛ ما در حال فروش فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین هستیم.

برآورد‌ها حاکی از آن است که این مجموعه با ظرفیت تولیدی قابل توجه خود، سالانه قادر به تولید و عرضه بیش از ۱۳ هزار قلم محصول هنری به بازار است.

این حجم از تولید، نه تنها باعث رونق اقتصادی منطقه شده، بلکه به زنده نگاه داشتن هنر‌های سنتی در معرض فراموشی کمک شایانی کرده است.

بی‌شک، حمایت از چنین کسب‌وکارهایی، حمایت از ریشه‌های فرهنگی و ایجاد اقتصادی پویا بر پایه هنر اصیل ایرانی است.