به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،آیت‌الله سید نصیر حسینی به همراه جمعی از مسئولان متولی با حضور در یکی از مدارس یاسوج با جمعی از دانش‌آموزان این مدرسه دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در این دیدار گفت: طرح «سه میم» یک فرآیند تربیتی در اثر هم‌افزایی مسئولان مدرسه، خانواده‌ها و اعضای هیات‌امنای مسجد محله، زمینه ارتباط دانش‌آموزان و اولیای آنان با مسجد محله را فراهم می‌کند.

آیت‌الله حسینی ضمن ابراز خرسندی از استقبال پرشور دانش آموزان و فضای پرنشاط که با حضور گروهی دانش آموزان در مسجد فراهم شد افزود: حضور دانش آموزان در مساجد، زمینه رشد آنها در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند و آینده مطلوبی را برای آنان رقم می‌زند.

وی با بیان اینکه رسیدن به اهداف علمی و کسب بالاترین جایگاه‌ها در اجتماع ارزشمند است اضافه کرد: خداوند انسان را برای معرفت، تکامل و عبودیت خلق کرده است و مهمترین رکن آن نماز است.

امام جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه والای نماز در دین مبین اسلام ادامه داد: اگر نماز پذیرفته شد سایر اعمال نیز مورد توجه حق تعالی خواهد بود و قبول سایر اعمال به نماز بستگی دارد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم در این دیدار از اجرای طرح «سه میم» در مدارس خبر داد و گفت: با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت و توسعه طرح (سه میم) یعنی پیوند؛ منزل، مسجد و مدرسه در دستور کار آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد قرار دارد.

حجت الاسلام ایمانی تبار با بیان اینکه تعامل، همدلی و همراهی خانواده‌ها با آموزش و پرورش امری ضروری و با ارزش است، افزود: تلاش می‌شود بیش از پیش از ظرفیت خانواده‌ها و مساجد در فرآیند تعلیم و تربیت دانش اموزان استفاده شود.