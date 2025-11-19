پخش زنده
آیت الله حسینی گفت: حضور دانش آموزان در مساجد، زمینه رشد آنها در عرصههای مختلف را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،آیتالله سید نصیر حسینی به همراه جمعی از مسئولان متولی با حضور در یکی از مدارس یاسوج با جمعی از دانشآموزان این مدرسه دیدار کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در این دیدار گفت: طرح «سه میم» یک فرآیند تربیتی در اثر همافزایی مسئولان مدرسه، خانوادهها و اعضای هیاتامنای مسجد محله، زمینه ارتباط دانشآموزان و اولیای آنان با مسجد محله را فراهم میکند.
آیتالله حسینی ضمن ابراز خرسندی از استقبال پرشور دانش آموزان و فضای پرنشاط که با حضور گروهی دانش آموزان در مسجد فراهم شد افزود: حضور دانش آموزان در مساجد، زمینه رشد آنها در عرصههای مختلف را فراهم میکند و آینده مطلوبی را برای آنان رقم میزند.
وی با بیان اینکه رسیدن به اهداف علمی و کسب بالاترین جایگاهها در اجتماع ارزشمند است اضافه کرد: خداوند انسان را برای معرفت، تکامل و عبودیت خلق کرده است و مهمترین رکن آن نماز است.
امام جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه والای نماز در دین مبین اسلام ادامه داد: اگر نماز پذیرفته شد سایر اعمال نیز مورد توجه حق تعالی خواهد بود و قبول سایر اعمال به نماز بستگی دارد.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم در این دیدار از اجرای طرح «سه میم» در مدارس خبر داد و گفت: با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت و توسعه طرح (سه میم) یعنی پیوند؛ منزل، مسجد و مدرسه در دستور کار آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد قرار دارد.
حجت الاسلام ایمانی تبار با بیان اینکه تعامل، همدلی و همراهی خانوادهها با آموزش و پرورش امری ضروری و با ارزش است، افزود: تلاش میشود بیش از پیش از ظرفیت خانوادهها و مساجد در فرآیند تعلیم و تربیت دانش اموزان استفاده شود.