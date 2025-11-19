پخش زنده
اجرای طرح توانمندسازی دانشجویان و نخبگان (طرح صدف) در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به حمایت پارک فناوری پردیس و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان از طرح صدف گفت: این طرح با هدف شناسایی استعدادها، ارتقای مهارتهای فردی و حرفهای و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشجویان، نخبگان و مجموعه شرکتهای دانشبنیان طراحی شده است و بستری فراهم میکند تا جوانان مسیر شغلی خود را آگاهانه انتخاب کرده و با آمادگی بیشتری وارد عرصه اشتغال و نوآوری شوند.
ابراهیمی رومنجان ساختار این طرح را چهار مرحلهای عنوان کرد و افزود: مرحله نخست شامل آشنایی با مفاهیم خودشناسی و آزمونهای شخصیتشناسی بوده و مرحله دوم به مهارتافزایی با محوریت مهارتهای نرم، مسیر شغلی، ارتباطات حرفهای و آشنایی با ابزارهای نوین هوش مصنوعی اختصاص دارد.
وی گفت: مرحله سوم شامل بازدید از پارکها و شرکتهای دانشبنیان و حضور در پنلهای انتقال تجربه و مشاوره شغلی است و مرحله چهارم نیز با هدف سرمایهگذاری بلندمدت، منتخبان را به دورههای کارورزی، بوتکمپها و مراکز رشد معرفی میکند.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت افزود: یکی از مزیتهای جدی این طرح، فراهم شدن امکان معرفی مستقیم افراد توانمند به شرکتهای دانشبنیان برای کارآموزی، اشتغال یا همکاری پروژهای است.
ابراهیمی افزود:شرکتکنندگان میتوانند گواهینامه رسمی پایان دوره دریافت کنند که در فرآیندهای شغلی بسیار ارزشمند خواهد بود.
وی گفت: سهمیه اختصاصیافته برای استان خراسان جنوبی ۱۰۰ نفر است و دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای فنی و مهندسی و علوم پایه در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی میتوانند در این طرح شرکت کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی درباره روند ثبتنام گفت: فرایند ثبتنام از طریق سامانه رویش جهاد دانشگاهی انجام میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند؛ پس از بررسی اولیه، افراد واجد شرایط برای حضور در مراحل مختلف طرح دعوت خواهند شد و جزئیات تکمیلی و زمانبندی دورهها نیز از طریق جهاد دانشگاهی استان اطلاعرسانی میشود.
ابراهیمی با دعوت از دانشجویان، فارغالتحصیلان و نخبگان برای شرکت در این برنامه، گفت: طرح صدف مسیر روشنی را برای ورود جوانان به فضای حرفهای، کارآفرینی و زیستبوم فناوری کشور فراهم میکند و جهاد دانشگاهی با تمام ظرفیت خود برای شکلدهی آینده شغلی آنان در کنارشان خواهد بود.